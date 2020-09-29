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29 сентября 2020, 11:22

В Гомеле двое подростков наносили на фасады зданий рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома
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29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали подростков, наносивших на фасады зданий рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сотрудники Новобелицкого РОВД задержали двоих 15-летних гомельчан. В 104-м микрорайоне они нанесли на фасады зданий 79 надписей, рекламирующих интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов. У парней изъяли трафарет, перчатки и баллончики с черной краской.

Один из подростков рассказал, что увидел в соцсети предложение о работе в Гомеле. Перейдя по ссылке, попал на страницу пользователя, с которым завязал переписку. "Парню предложили наносить надписи на здания. Работодатель не скрывал, что это запрещенная деятельность, связанная с рекламой интернет-магазина по продаже наркотических средств. Торговая площадка набирала также людей для работы закладчиками наркотиков на территории областного центра. Этот факт не смутил юношу. Он забрал трафарет и баллончики с краской в указанном в переписке месте. Вместе со своим знакомым стал наносить граффити", - рассказали правоохранители.

Парни размещали такую рекламу в разных районах областного центра ночами. Фотоотчет о проделанной работе отправляли через мессенджер, деньги забирали в условном месте. "За две ночных вылазки они получили по Br60. Деньги потратили на личные нужды. Родителям объясняли отсутствие дома по ночам расклейкой объявлений о фирме-производителе дверей", - отметили в УВД.

Как пояснили парни, сами они не употребляют наркотики и относятся к зелью отрицательно. В учебном заведении им рассказывали о противозаконности подобных интернет-предложений работы.

В отношении несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства и содержание населенных пунктов. Санкции статьи предусматривают штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.-0-

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