В Гомеле экс-чиновник приговорен к пяти годам колонии за взятки

7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении должностного лица региональной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, обвиняемого в получении взятки, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.

На момент задержания обвиняемый по ч.ч.1, 2 ст.430 УК занимал должность заместителя директора - начальника государственной инспекции по карантину растений, главного госинспектора учреждения. Пользуясь служебным положением, содействовал благоприятному решению вопросов конкретного ООО. В частности, ускорял оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов и актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на вывозимые за пределы страны овощи, ягоды и пиломатериалы, а также импортируемую в Беларусь продукцию. Давал указания подчиненным действовать в интересах ООО при документарной проверке, осмотре транспорта, досмотре подкарантинной продукции, визуальном обследовании и анализе образцов (проб) и других действиях.

Как уточнили в суде, с июля 2015 года по апрель 2019-го он получил в общей сумме более Br3,4 тыс.

Приговором суда экс-чиновник признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условии усиленного режима. На этот же срок он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и совершением юридически значимых действий. Автомобиль виновного конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-