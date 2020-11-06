В Гомеле годовалый ребенок получил ожоги от взрыва хлопушки

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле ребенок 2019 года рождения получил термические ожоги в результате взрыва новогодней хлопушки, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информацию об инциденте спасатели получили 5 ноября в 12.40. Выяснилось, что малыш, играя в комнате, нашел запал от новогодней хлопушки и из-за неосторожного обращения с ним получил термические ожоги. В момент инцидента мать находилась в комнате с ребенком.

Бригада скорой медицинской помощи доставила малыша в приемный покой городской клинической больницы с диагнозом "термический ожог 0,2% тела". В госпитализации мальчик не нуждался.-0-