В Гомеле горел ангар предприятия

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горел металлический ангар частного предприятия, которое занимается производством изделий из стеклопластика, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о том, что из одноэтажного ангара на ул.Войсковая идет дым, поступило в службу спасения в 17.41. К моменту прибытия спасателей металлический ангар был полностью охвачен огнем. Возгорание ликвидировали в 18.24.

В результате пожара поврежден ангар, продукция предприятия (акриловые ванны), печи и установки для нанесения акрила. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации отопительного оборудования.-0-