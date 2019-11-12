В Гомеле горела легковушка - к поджогу может быть причастен бывший муж владелицы авто

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль горел возле многоэтажки по проспекту Речицкий в Гомеле. Об инциденте проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА
Сегодня около 12.40 очевидец обратился в Советский РОВД с информацией, что неизвестный разбил стекло в легковушке, припаркованной у дома по проспекту Речицкий, а затем поджег ее.
На месте происшествия работали сотрудники милиции. Работники МЧС ликвидировали пожар.
"Сгоревшая иномарка принадлежит гомельчанке 1978 года рождения. Она рассказала, что к поджогу машины может быть причастен ее бывший муж", - говорится в сообщении.
Сыщики нашли мужчину, неработающего гомельчанина 1976 года рождения, которого доставили в милицию. "Судя по его верхней одежде, он сам чуть не пострадал от пожара", - отметила Ольга Чемоданова.
Правовую оценку произошедшему дадут следователи.-0-