В Гомеле горела пятиэтажка - двух женщин эвакуировали

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух женщин эвакуировали из горящей пятиэтажки в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в подвале дома по ул.Чкалова в областном центре поступило спасателям сегодня в 2.47.

Прибывшие на место спасатели обнаружили задымление в подвале, доступ в помещение был ограничен.

Из задымленных квартир второго этажа эвакуировали двух человек. Со специальными масками были выведены 66-летняя пенсионерка и 58-летняя горожанка. В медицинской помощи, по данным спасателей, они не нуждались.

Пожар ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваются две версии - неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-