В Гомеле горела площадка для строительных отходов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гомеля ликвидировали пожар на площадке строительных отходов, огонь уничтожил примерно 600 кв.м штабеля, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Очевидец сообщил о пожаре на предприятии по улице Объездной 27 апреля в 5.14. Частное строительное унитарное предприятие занимается сносом и разборкой зданий и сооружений ручным и механизированным способом с последующей переработкой отходов.

Первое подразделение МЧС было на месте вызова через три минуты. На площадке открытым пламенем горел штабель древесных отходов, огонь грозил распространиться на соседние здания, кучи битума и опилок. В момент пожара отходы древесины складировались на площади 2 га высотой до 15 м.

К месту пожара была направлена дополнительная техника, объявлен сбор личного состава городского и районного отделов МЧС, прибыл мобильный пункт управления гарнизона спасателей области, в ликвидации был задействован пожарный поезд Белорусской железной дороги. Спасатели не допустили распространения огня на строения.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваются две версии возникновения пожара: поджог и неосторожное обращение с огнем.-0-