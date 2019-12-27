В Гомеле горели два автомобиля

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля повреждены в результате пожаров в Гомеле за минувшие сутки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Утром 26 декабря спасателям поступило сообщение о возгорании легкового "Опель-Астра" 2006 года выпуска по улице Хозяйственной областного центра. В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Никто не пострадал.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Двумя часами позже аналогичное происшествие случилось на улице Жемчужной. Горел автомобиль "Рено-Лагуна" 1999 года выпуска. Огнем уничтожена панель приборов и лобовое стекло, поврежден моторный отсек машины. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара - конструктивный недостаток электрооборудования. Возгорание удалось потушить до прибытия подразделений МЧС.-0-