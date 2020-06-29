29 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горело кафе "Провинция" по улице Косарева, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о ЧП поступила по телефону 101 сегодня в 6.31. Когда спасатели прибыли к месту вызова, горела кровля, была угроза соседнему зданию. "На момент возникновения пожара кафе было закрыто, в нем никого не было", - уточнили в МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие по всей площади здания, а также частично имущество внутри, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается.-0-