В Гомеле горело общежитие

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горела комната в общежитии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о возгорании на четвертом этаже кирпичного общежития по улице Киселева поступила спасателям 22 июля в 13.12. Услышав звуковое оповещение о пожаре, самостоятельно эвакуировались из здания десять человек, включая четырех детей.

По данным УМЧС, пострадавших нет. Огонь повредил имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Рассматриваются две версии причины пожара: либо были нарушены правила эксплуатации электросетей и электрооборудования, либо занесен посторонний источник зажигания.-0-

Фото МЧС