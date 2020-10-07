В Гомеле грузовой микроавтобус сбил подростка на зебре

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Новобелицком районе Гомеля грузовой микроавтобус сбил несовершеннолетнего пешехода, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 11.00 на ул.Белого. 19-летний водитель ГАЗ-2752 со стажем вождения менее года не предоставил преимущество в движении и сбил 12-летнего пешехода. "Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. После происшествия автомобиль выехал за пределы проезжей части и наехал на металлическое ограждение", - рассказали в УГАИ.

С травмами мальчика доставили в операционное отделение областной больницы.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель остался на месте ДТП. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем. "Во время сильных осадков и недостаточной видимости необходимо двигаться с включенным ближним светом фар, выбирать безопасную скорость и дистанцию, которые позволят остановить транспортное средство в случае необходимости. Необходимо отказаться от резких маневров, которые при неблагоприятных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций", - порекомендовали в отделении по агитации и пропаганде. Быть более бдительными на дороге советуют также пешеходам.-0-