В Гомеле и Калинковичах разыскивают двух пропавших несовершеннолетних

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле и Калинковичах разыскивают двух пропавших без вести несовершеннолетних, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Так, ОВД администрации Советского района Гомеля разыскивает Кристину Транькову 2002 года рождения. 27 апреля девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На вид ей 17 лет, рост 174 см, худощавая, волосы средней длины русого цвета, глаза светло-голубые. Была одета в синюю джинсовую куртку, черные джинсы, белые кроссовки. На левом ухе - сережка с крестиком из белого металла. Также у девушки был черный рюкзак с коричневыми вставками и надписью красного цвета.

О местонахождении Кристины Траньковой можно сообщить по телефонам: +375 (29) 608 27 02 или 102.

В Калинковичском районе разыскивают Александра Михневича 2003 года рождения. Парень 29 апреля в 14.00 ушел из СШ №6 Калинковичей в неизвестном направлении. На вид школьнику 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавый, с темными короткими волосами и голубыми глазами. Был одет в короткую камуфлированную куртку, синие джинсы, кроссовки оранжевого цвета.

Тех, кто владеет любой информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: +375 (2345) 41 2 49, +375 (2345) 42 1 09, +375 (29) 608 45 02, +375 (33) 680 45 02 или 102.-0-