В Гомеле и Светлогорске во время спецоперации задержали троих человек за хранение наркотиков

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бойцы ОМОНа в Гомеле и Светлогорске в ходе специального комплексного мероприятия "Мак" задержали трех человек за незаконное хранение наркотиков, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Так, днем 16 августа сотрудники ОМОН при патрулировании улиц областного центра заметили мужчину, который увидев милиционеров, резко сменил направление. Правоохранители догнали неизвестного. "Судя по внешним признакам, он был в состоянии наркотического опьянения. Задержанного доставили в райотдел внутренних дел. При личном обыске у мужчины обнаружили и изъяли пакет с растительным веществом. По заключению специалиста управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области изъятое вещество - 168,83 г маковой соломы", - рассказали в УВД. 35-летний гомельчанин, ранее судимый за незаконные операции с наркотиками, задержан.

Вечером следующего дня в Светлогорске бойцы ОМОНа задержали 17-летнего парня. В его кармане обнаружили бумажный сверток с растительным веществом, которым, по заключению эксперта, оказалось 2,99 г марихуаны. Примерно в то же время в лесном массиве вблизи микрорайона Молодежный был остановлен 25-летний местный житель. В его личных вещах обнаружили и изъяли полимерный пакет. Внутри находилось 20,51 г каннабиса.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 328 УК Беларуси. Подозреваемые задержаны.-0-