В Гомеле и Витебске задержали оператора и курьера интернет-магазина по продаже психотропов

7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наркоконтроль Гомельской области задержал работников интернет-магазинов по продаже альфа-PVP. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Оперативники УВД Гомельского облисполкома при помощи витебских коллег задержали в Витебске 27-летнюю горожанку, которая была оператором и администратором интернет-магазина по продаже наркотика. "При ней был список с местами закладок на территории Жлобина и Советского района Гомеля. Оперативники проверили тайники и изъяли 13 полимерных свертков, внутри которых (согласно заключению эксперта ГКСЭ) находилось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP в крупном размере", - отмечается в сообщении.

Вскоре в поле зрения милиции попала 23-летняя гомельчанка, которая работала в этом же интернет-магазине. "Потеряв связь с задержанной в Витебске женщиной, она устроилась в аналогичный интернет-магазин. Ей поручили доставить оптовую партию (более 50 г) альфа-PVP из Минска в Гомель. Часть синтетика перед поездкой девушка разложила в тайниках в Минске", - уточнила Ольга Чемоданова.

Горожанку задержали при выходе из поезда в Гомеле. С собой у нее были электронные весы, фасовочные пакеты, изолента и пакет с 44 г синтетика.

Материалы проверки будут переданы следователям для правовой оценки.-0-