В Гомеле инспекторы ГАИ устроили погоню для остановки бесправника

7 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле водитель проигнорировал требование об остановке, инспекторам ГАИ пришлось устроить погоню, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Наряд ГАИ 1 января нес службу по ул.Олимпийской. Около 2.20 в районе автозаправочной станции инспекторы заметили, что в направлении ул.Крупской движется автомобиль "Шкода Суперб". Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке автомобиля с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, однако водитель проигнорировал требование и направился в сторону деревни Поколюбичи.

Началась погоня. Из-за высокой скорости, с которой двигался водитель "Шкоды", ему удалось исчезнуть с поля зрения госавтоинспекторов. Не доезжая до деревни Хальч, правонарушитель скрылся, оставив свое транспортное средство вблизи проезжей части.

Долгое время инспекторы не покидали территорию. Около 5.20 водитель вернулся и сел в свою машину. Начав движение в сторону Гомеля, он увидел служебный автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками. Снова не остановившись, он развернулся, проехал некоторое расстояние по дороге, а затем попытался скрыться по полю, где его транспортное средство не смогло ехать дальше.

Водитель бросил авто и стал убегать, однако инспекторы его догнали. Мужчина оказал неповиновение и всячески пытался противостоять задержанию, вследствие чего сотрудники ГАИ применили специальные средства и слезоточивый газ. В итоге нарушитель был задержан и доставлен в ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Им оказался 37-летний бесправник, который не раз привлекался к ответственности за езду без права управления.

В отношении местного жителя составлено несколько административных протоколов, по итогам которого его ждет не только штраф, но и административный арест.-0-