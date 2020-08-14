В Гомеле из автомобиля выпала двухлетняя девочка

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле во время движения из автомобиля выпала двухлетняя девочка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Происшествие случилось 13 августа примерно в 14.00. Предварительно установлено, что 32-летняя водитель "Рено" ехала по Речицкому проспекту. Когда автомобиль поворачивал, из его салона на проезжую часть выпала двухлетняя девочка-пассажир. Она была в бустере на заднем сидении.

Малышка получила травмы, ее госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома