В Гомеле из Сожа достали немецкие артиллерийские снаряды времен войны

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле из реки Сож достали немецкие артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Днем 9 сентября в 30 м от причала для прогулочных теплоходов в Соже водолазы Гомельского ОСВОДа проводили учения по спасению утопающих. На дне они увидели предмет, похожий на артиллерийский боеприпас, и отдельно лежащий снаряд.

Информацию о находке сообщили в Центральный РОВД областного центра. Место обнаружения обозначили буем, спуск к реке ограничили, также на территории выставили пост милицейской охраны.

Сегодня военные саперы-водолазы извлекли артиллерийский боеприпас и снаряд. При обследовании под водой обнаружили и вторую оружейную гильзу.

По оценке специалистов, извлеченные боеприпасы относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Это немецкие 88-милиметровые снаряды без взрывателей. Вес взрывчатого вещества составляет порядка 800 г в каждой.

Опасную находку вывезли на специальный полигон и уничтожили.-0-