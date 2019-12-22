В Гомеле из-за ДТП на троллейбус упала опора ЛЭП

22 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. В центре Гомеля произошло ДТП, парализовавшее движение. Из-за аварии на троллейбус упала опора ЛЭП. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

По предварительной информации, в 17.45 водитель "Опеля" решил опередить троллейбус и перестроился в крайнюю левую полосу. В это время на ней стояла "БМВ" с включенным левым поворотом.

"Опель" зацепил "БМВ" и от удара отлетел вправо, где столкнулся с троллейбусом. После этого легковушку выбросило за пределы проезжей части. Она врезалась в опору ЛЭП и та упала на троллейбус. "Опель" оказался зажат между столбом и троллейбусом

"К месту ДТП прибыли сотрудники ГАИ, работники МЧС и медики. На данный момент за медицинской помощью обратился пассажир общественного транспорта. Выясняются все обстоятельства ДТП", - сказали в УВД.-0-