В Гомеле из-за ложного сообщения о взрыве были эвакуированы люди и транспорт

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4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержан горожанин, который оставил ложную информацию об опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.
Сообщение от неизвестного мужчины в оперативно-дежурную службу УВД облисполкома поступило сегодня в 14.48. По данным информатора, на площади Восстания в Гомеле будет взрыв.
На место оперативно прибыли экстренные службы, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД. Были эвакуированы люди и транспорт.
Взрывное устройство не обнаружено.
Задержан гомельчанин 1957 года рождения, который оставил ложное сообщение об опасности. Мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения доставили в Центральный РОВД Гомеля для разбирательства. Проводится проверка.-0-