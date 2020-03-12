В Гомеле из-за лжеминирования эвакуировали 27 человек из облсуда

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле из-за ложной информации об опасности эвакуированы работники и посетители областного суда, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Сообщение о том, что в здании областного суда заложено взрывное устройство, поступило в оперативно-дежурную службу УВД сегодня утром.
Незамедлительно к месту происшествия прибыли наряды ОВД и другие экстренные службы. Эвакуировано 27 человек. "Для безопасности были оцеплены здания и близлежащая территория. Часть улицы Кирова была перекрыта сотрудниками ГАИ", - рассказал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.
Специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 внутренних войск МВД осмотрели и проверили помещения здания. Взрывное устройство не обнаружено. Суд работает в штатном режиме. Движение транспорта возобновлено.-0-