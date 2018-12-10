В Гомеле из-за пожара в высотке эвакуировано 10 человек

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В одной из высоток Гомеля из-за пожара эвакуировали жильцов, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

ЧП произошло утром 9 декабря. Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре квартиры на 8-м этаже 12-этажного жилого дома по улице Ленинградской областного центра. Хозяйка квартиры - пенсионерка 1925 года рождения.

Из-за сильного задымления с 8-го и 9-го этажей были эвакуированы 10 человек, в том числе ребенок 2008 года рождения. Пожар был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет.

В результате возгорания повреждено имущество на площади 9 кв.м в кухне и коридоре.

Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-