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4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле из-за возгорания в общежитии вуза эвакуировали более 140 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Вахтер общежития Гомельского филиала международного университета "МИТСО" сообщил в службу спасения о задымлении в здании 3 марта примерно в 23.17. "До прибытия работников МЧС самостоятельно покинули здание 141 человек. Пострадавших нет", - сказала Ксения Шингирей.
Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание светильника без последующего горения. Проверку проводит Гомельский городской отдел по ЧС.-0-