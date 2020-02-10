В Гомеле избили директора кафе, вступившегося за посетительниц

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские следователи устанавливают обстоятельства хулиганства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.

Предварительно установлено, что вечером 8 февраля двое мужчин подсели в кафе за стол к трем девушкам. Когда те собрались уходить, мужчины не давали посетительницам выйти из-за стола. Это заметил директор кафе. Он сделал замечание парням, после чего в их сопровождении вышел на улицу. Один из мужчин несколько раз ударил по лицу директора кафе. Когда тот упал, его занесли в помещение. Работники кафе сообщили о произошедшем в милицию. Потерпевшего доставили в больницу с различными травмами.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для установления личностей и местонахождения мужчин. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изучаются изъятые записи камер видеонаблюдения.

Следователи просят всех, кто располагает информацией о названных мужчинах, сообщить по телефонам: 8 (0232)59-57-01, 8(029)743-75-45. Анонимность гарантируется.-0-