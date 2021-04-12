В Гомеле легковушка сбила 8-летнего мальчика на самокате

Фото ГУ ГАИ МВД
12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка сбила мальчика. Информацию о ДТП разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
ДТП произошло днем 10 апреля. 48-летний водитель Mitsubishi двигался по двору на проспекте Октября, где сбил 8-летнего пешехода. Как уточняется, мальчик пересекал дорогу на самокате, выехав из-за припаркованного автомобиля.
В результате аварии ребенок с травмами был доставлен в больницу. После оказания помощи его отпустили домой.-0-