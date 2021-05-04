В Гомеле легковушка сбила двух детей - девочка погибла

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка сбила двух шестилетних пешеходов - девочка скончалась в машине скорой помощи, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Смертельная авария случилась сегодня примерно в 17.35. 19-летний водитель Citroen двигался по ул.Советской, выехал на пересечение с ул.Крестьянской на красный сигнал светофора и столкнулся с Nissan. Citroen в неуправляемом заносе выехал на тротуар и сбил двух пешеходов 2015 года рождения.

Девочка скончалась в машине скорой помощи. Мальчика после осмотра медики отпустили домой.-0-