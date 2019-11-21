21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка сбила двух девочек на светофоре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 20 ноября примерно в 7.40. 41-летний водитель Citroen ехал по ул. Пенязькова областного центра. "При повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества в движении двум 6-летним девочкам-пешеходам, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу также на зеленый сигнал", - рассказали в УГАИ. Девочки были обозначены фликерами. Мама одной из них шла чуть позади.

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате наезда девочки госпитализированы в областную детскую клиническую больницу.

Еще один ребенок пострадал в ДТП 19 ноября. Примерно в 7.30 58-летний водитель на Skoda в микрорайоне Костюковка Гомеля сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой повышенной видимости. Также девочка была обозначена фликерами. С травмами школьницу госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной больницы.

Как уточнили в Госавтоинспекции, за 10 месяцев текущего года на дорогах Гомельской области произошло 51 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 2 детей погибли (1 пассажир и 1 велосипедист) и 51 ребенок получил различные травмы (из них 27 детей были пешеходами, 15 - пассажирами, 6 - велосипедистами и 3 - водителями). При этом 10 аварий произошли по вине самих детей.

"В подавляющем большинстве случаев ДТП происходят из-за несоблюдения водителями авто требований ПДД в части предоставления преимущества детям-пешеходам на пешеходных переходах или соблюдения скоростного режима", - подытожили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.-0-