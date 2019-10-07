В Гомеле легковушка сбила на переходе пятилетнего мальчика

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на регулируемом пешеходном переходе легковой автомобиль сбил пятилетнего мальчика, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 4 октября примерно в 17.05 на Речицком проспекте. Предварительно установлено, что 32-летний водитель "Шкоды" при повороте не предоставил преимущество мальчику, перебегавшему проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора. Мама малыша в этот момент шла позади со вторым ребенком. Мальчик получил травмы, он в больнице.

Еще одна авария на регулируемом переходе случилась в Гомеле поздним вечером 5 октября в районе улицы Каменщикова. 19-летняя пешеход перебегала дорогу на красный свет, и ее сбило такси. С травмами девушку госпитализировали в реанимацию.-0-