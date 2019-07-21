В Гомеле легковушка сбила на зебре милиционера

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле Железнодорожного РОВД Гомеля 24-летний местный житель на автомобиле Audi сбил на пешеходном переходе 45-летнего милиционера-водителя указанного райотдела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову в ее твиттер-аккаунте.

ДТП произошло сегодня около 9.45. "Известно, что после окончания суточного дежурства прапорщик вышел из здания РОВД и по пешеходному переходу направился к своему автомобилю. Примерно на середине пути на него был совершен наезд", - сказано в сообщении.

Пострадавший доставлен в больницу. Проводится проверка.

Еще одна авария произошла сегодня около 0.20 на автодороге М1 вблизи поселка Михановичи (Минский район). Погибла 44-летняя велосипедистка, которую сбил 37-летний минчанин на автомобиле Hyundai. По предварительным данным, женщина переезжала дорогу, не убедившись в отсутствии транспортных средств. Возбуждено уголовное дело.

"Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на магистралях страны. Помните, что от вас зависит жизнь и судьба других людей", - напомнила Ольга Чемоданова.-0-