В Гомеле легковушка сбила пешехода

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковой автомобиль сбил пешехода - мужчина скончался в больнице. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась утром 26 декабря. 44-летний водитель ZAZ совершил наезд на 71-летнего пешехода, когда он шел по дороге по ходу движения машины. С травмами мужчина был госпитализирован, но в больнице он скончался.

Днем ранее в Гомеле случилось еще одно ДТП с участием пешехода. Около 18.00 58-летний водитель Audi возле остановки общественного транспорта сбил 61-летнего мужчину. По предварительной информации, он пересекал дорогу вне пешеходного перехода. С телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали.-0-

Фото МВД