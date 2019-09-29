В Гомеле легковушка столкнулась с мотоциклом: тяжело травмирован пассажир байка

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле водитель "Ауди" не уступил дорогу мотоциклисту. В результате чего тяжело травмирован пассажир байка. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
ДТП произошло 28 сентября около 21.30. Водитель, управляя автомобилем "Ауди", ехал по автодороге Гомель-Хутор. На регулируемом пересечении с ул. Зайцева при повороте налево легковушка не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом "Кавасаки", который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи водитель мотоцикла был отпущен домой, а пассажир госпитализирована в операционное отделение медучреждения.
Следственным управлением УСК Беларуси по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) в отношении водителя "Ауди".-0-