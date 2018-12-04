В Гомеле легковушка врезалась в грузовик: пострадали три человека

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобиль "Фиат-Темпра" врезался в стоявший на дороге грузовик ГАЗ-54. В аварии пострадали три человека: потребовалась деблокировка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о ДТП по проспекту Речицкий в Гомеле поступило в центр оперативного управления Гомельского городского отдела МЧС 4 декабря в 03.04.
Предварительно установлено, что водитель "Фиат-Темпра" не справился с управлением и столкнулся со стоявшим по центру дороги грузовиком ГАЗ-54. В ночное время на этом участке велись ремонтные работы контактной сети троллейбусной линии. В результате ДТП в легковушке оказались зажаты два человека, автомобили получили механические повреждения.
Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали 36-летнего пассажира и 19-летнего водителя легковушки. С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы. С повреждениями грудной клетки доставлен в больницу 59-летний водитель грузовика.-0-
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