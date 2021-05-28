28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка врезалась в троллейбус, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 27 мая примерно в 00.05 на Речицком проспекте. "46-летний водитель ВАЗ 2109 ехал с ул. Волгоградской в направлении ул. Сосновой. Он не учел дистанцию до впереди движущегося троллейбуса под управлением 33-летнего водителя и совершил столкновение", - рассказали в УГАИ.

С травмами водителя легковушки госпитализировали в торакальное отделение областной клинической больницы. По предварительной информации, мужчина был нетрезв.

Еще одно ДТП, в котором пострадал человек, произошло вчера около 15.30 на ул. Косарева Гомеля. 38-летняя женщина-водитель на Kia Rio при повороте налево не уступила дорогу 58-летнему мотоциклисту на Honda. "Чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем, он экстренно затормозил. Мотоцикл опрокинулся на левую сторону. Мужчина получил травмы", - отметили в отделении по агитации и пропаганде.

Мотоциклиста госпитализировали в травматологическое отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекторы напомнили водителям о необходимости следовать требованиям дорожных знаков. "Не забывайте, что при выезде со второстепенной дороги вы обязаны убедиться в отсутствии транспорта на главной дороге, а при повороте налево предоставляйте преимущество всем, кто движется прямо или поворачивает направо", - подчеркнули в УГАИ.-0-