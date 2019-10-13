В Гомеле легковушка вылетела на тротуар, погибли 2 человека

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле вечером 12 октября легковушка вылетела на тротуар, где сбила трех пешеходов, затем врезалась в столб. В аварии погибли два человека, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

По предварительной информации, автомобиль "БМВ 740" двигался на большой скорости по центральной улице областного центра в сторону площади Ленина. "В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех женщин-пешеходов, после чего въехал в столб. В результате аварии водитель автомобиля, 1998 года рождения, и женщина-пешеход, 1976 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия", - проинформировали в УВД.

Две другие женщины-пешеходы, 1983 и 1970 годов рождения, с тяжелыми травмами госпитализированы.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и МЧС. Устанавливается вся картина произошедшего.-0-

Фото из VK-аккаунта УВД Гомельского облисполкома