В Гомеле лежащего на дороге мужчину дважды переехали грузовики: он в реанимации

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле ночью был совершен наезд на мужчину, который лежал на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"25 октября примерно в 00.35 41-летний водитель, управляя грузовым автомобилем "Скания", двигался по прилегающей территории ул. Могилевской Гомеля со стороны поселка Красный Богатырь. На закруглении дороги он наехал боковой частью транспортного средства на 60-летнего необозначенного световозвращающими элементами мужчину, который лежал на проезжей части. После этого, по предварительной информации, на него наехал грузовой автомобиль "Мерседес Бенц", который двигался следом по той же траектории", - рассказали в УВД.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Он госпитализирован в реанимационное отделение больницы.-0-