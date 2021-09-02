В Гомеле лжеминером оказался 16-летний подросток

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции установили лжеминера в Гомеле. Им оказался 16-летний подросток, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сообщение о минировании дома №1 на площади Победы поступило в оперативно-дежурную службу УВД 30 августа. На место происшествия были направлены наряды ОВД и другие экстренные службы. Для безопасности оцепили здание и близлежащие территории. Проводилась эвакуация жителей дома.

Специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 внутренних войск МВД проверили помещения, взрывных устройств не обнаружено.

Правоохранители установили, что звонок совершил 16-летний юноша, учащийся 11-го класса одной из средних школ областного центра. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340).

"Подобные "шалости" дорого обходятся как государству, так и лжеминерам. Заведомо ложное сообщение об опасности наказывается от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет. Строгая ответственность за совершение таких действий определена законодательством не просто так. Их последствия причиняют экономический вред и субъектам хозяйствования, и гражданам. Информация о возможном взрыве может спровоцировать панику, причинить неудобство повседневной жизни людей. Кроме этого, для реагирования на подобные поступки задействуются значительные силы: правоохранительные ведомства, внутренние войска, МЧС и медики", - подчеркнули в УВД.-0-