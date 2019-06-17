В Гомеле мальчик на роликах попал под машину

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 15 июня в Гомеле, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
Вечером 19-летний водитель на "Опель Омега" на улице Свиридова сбил 9-летнего пешехода. Он на роликовых коньках пересекал дорогу по нерегулируемому переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.
С повреждениями мальчика госпитализировали в реанимацию областной больницы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3119 BYN
|2.308 BYN
|2.315 BYN
|USD
|2.062 BYN
|2.058 BYN
|2.063 BYN
|RUB
|3.2085 BYN
|3.197 BYN
|3.209 BYN