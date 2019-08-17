В Гомеле маршрутка столкнулась с троллейбусом

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле маршрутное такси столкнулось с троллейбусом, в результате чего пострадала пассажирка микроавтобуса, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
"16 августа в Гомеле в 22.20 водитель 1985 года рождения, управляя маршрутным такси, на перекрестке улиц Советской и Хатаевича не учел дистанцию до остановившегося впереди на красный сигнал светофора троллейбуса, и совершил столкновение", - рассказали в УВД.
Прибывшие на место ДТП работники скорой медицинской помощи осмотрели шесть пассажиров маршрутного такси, пострадала одна гомельчанка 1985 года рождения. Она была доставлена в Гомельскую областную клиническую больницу с ушибленной раной нижней губы. После оказания медпомощи женщина отпущена домой.
Оба водителя имеют водительские удостоверения соответствующей категории и на момент аварии были трезвыми.
Госавтоинспекция напоминает, что водителям всегда необходимо соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспорта, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.-0-
Фото УВД Гомельского облисполкома
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