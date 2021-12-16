В Гомеле маршрутка врезалась в легковушку, есть пострадавшие

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле маршрутка врезалась в автомобиль на перекрестке, есть пострадавшие. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 15 декабря примерно в 7.30. 52-летний водитель на микроавтобусе "Мерседес Бенц Спринтер" ехал по ул. Ильича со стороны ул. Зайцева в направлении ул. Жемчужной. "На нерегулируемом перекрестке, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем "Тойота Раф 4", 74-летний водитель которого хотел повернуть налево. От удара он выехал на встречную полосу, где врезался в "Фольксваген Тигуан" под управлением 41-летнего водителя", - рассказали в УГАИ.

В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля "Тойота", а также пассажиры микроавтобуса. Пострадавшим оказали помощь в больнице.

Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально внимательными и бдительными за рулем. "Соблюдайте ПДД, не забывайте о безопасном скоростном режиме и ни в коем случае не отвлекайтесь от управления. Всегда соблюдайте дистанцию и боковой интервал, особенно в условиях непогоды и при неудовлетворительном состоянии проезжей части. Берегите себя и других участников дорожного движения", - порекомендовали в УГАИ.-0-