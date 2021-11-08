В Гомеле машина покатилась и наехала на бабушку с внуком: автовладельца будут судить

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура направила в суд Новобелицкого района Гомеля уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Ему инкриминировано нарушение ПДД и эксплуатации авто, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Инцидент произошел в августе 2021 года. Гомельчанин припарковал свой Volkswagen Passat с неисправной стояночной тормозной системой на обочине с уклоном. Через некоторое время Volkswagen покатился и наехал на 61-летнюю женщину и ее восьмимесячного внука.

По материалам дела: стояночная тормозная система автомобиля была неисправна с декабря 2020 года. Обвиняемый знал об этом, но продолжал его эксплуатировать, уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело находилось в производстве управления СК по Гомельской области. После изучения материалов дела в областной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности автовладельца, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.317 УК.

Прокурор при направлении дела в суд оставил прежней меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.-0-