В Гомеле молодой человек похитил сумочку у пенсионерки - его задержала милиция

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские оперативники задержали парня, который сорвал сумку с плеча пожилой женщины, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сегодня в 13.15 в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестный сорвал с плеча пожилой женщины сумочку и скрылся.

Сотрудники Советского РОВД Гомеля прибыли на место происшествия. Пострадавшей оказалась пенсионерка (инвалид по зрению) 1938 года рождения, рядом с ней находилась женщина, которая обратилась в милицию. Свидетельница рассказала, что молодой человек присел на скамейку рядом с бабушкой, отстегнул шлейку сумочки, схватил ее и убежал.

Оперативники просмотрели записи ближайшей камеры наблюдения. Неизвестный попал в объектив, но распознать его было практически невозможно. По скудным приметам его задержали на привокзальной площади областного центра. На плече висела похищенная сумка. Задержанным оказался уроженец Брагинского района 1995 года рождения, ранее судимый за кражу и хулиганство. В настоящее время с молодым человеком работают следователи.-0-