В Гомеле молодые люди приспособили конструкции моста для занятия скалолазанием

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Факты нахождения граждан в зонах повышенной опасности выявила Гомельская транспортная прокуратура во время совместных рейдов с Государственной инспекцией по маломерным судам области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры региона.

Четверо молодых людей, игнорируя требования информационной таблички "Внимание! Проход по железнодорожному мосту запрещен. Опасно!", вошли в зону повышенной опасности и закрепили веревки на конструкциях моста для занятия скалолазанием. Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич предупредил компанию о недопустимости нарушений законодательства.

Также в середине буднего дня трое подростков проводили время в подвесном техпроходе под пролетными строениями автомобильного моста через реку Сож. "Рисунки и надписи в этом месте свидетельствуют о систематическом посещении объекта посторонними. А свободный доступ к подвесной конструкции моста идет вразрез с требованиями законодательства об общественной безопасности", - подчеркнули в прокуратуре.

Транспортный прокурор направил предписание руководителям Гомельской дистанции пути РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" и РУП "Гомельавтодор" о незамедлительном принятии мер по исключению фактов нахождения граждан в неустановленных местах на железнодорожных путях, конструкциях мостов и иных объектах, доступ к которым ограничен.-0-