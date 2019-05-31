В Гомеле мошенники с помощью лжепоручителя купили в рассрочку дорогую мебель

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) УК в отношении жителей агрогородка Красное Гомельского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Подельники убедили неработающего мужчину стать у них поручителем, за это пообещали заплатить Br150. "Ему сделали поддельную справку о трудоустройстве, оформили необходимые документы и приобрели в рассрочку мебель и предметы интерьера на сумму более Br2,8 тыс. Покупатели внесли первый взнос и перестали выходить на связь. Ни поручитель, ни торговый дом в дальнейшем денег не получили", - отметили в УСК.
Один из подозреваемых находится в СИЗО за совершение других преступлений, второй объявлен в розыск.
Есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к совершению иных эпизодов мошенничества. Сотрудники СК просят граждан, которые пострадали от их действий, обратиться в Гомельский городской отдел СК по телефону 8029-331-37-22.-0-
Фото УСК по Гомельской области
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