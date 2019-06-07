В Гомеле мотоциклист-бесправник пытался скрыться от ГАИ

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мотоциклист-бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации по пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

На центральной площади города днем 5 июня госавтоинспектор подал водителю мотоцикла сигнал об остановке. Однако тот на требование не отреагировал, а увеличил скорость и начал скрываться. Информация об этом была передана всем экипажам правоохранителей. "Когда началось преследование, мотоциклист выехал на встречную полосу и развернулся, направившись в сторону Новобелицкого района. Не снижая скорости, он двигался по улицам, неоднократно грубо нарушая правила дорожного движения", - рассказали в ГАИ. Вскоре он был задержан.

Нарушителем спокойствия на дорогах оказался 23-летний житель областного центра, который не имеет права управления транспортным средством.

В отношении молодого человека составлено 6 административных протоколов, мотоцикл изъят и помещен на охраняемую стоянку.-0-