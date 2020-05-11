В Гомеле мотоциклист скрывался от ГАИ и врезался в забор

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мотоциклист пытался скрыться от инспекторов ГАИ и врезался в забор. Информацию об инциденте опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Фото из Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой

Авария произошла 9 мая, около 23.00, на ул.Б.Хмельницкого. 25-летний водитель мотоцикла "Хонда" проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке. "Пытаясь скрыться от инспекторов, мотоциклист выехал на тротуар, а затем, не справившись с управлением, врезался в забор и опрокинулся", - указано в сообщении. С травмами он был доставлен в больницу.

Впоследствии сотрудники ГАИ установили, что на мотоцикл не оформлены страховка и допуск к участию в дорожном движении.-0-