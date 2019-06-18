В Гомеле мотоциклист врезался в припаркованную легковушку и погиб

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мотоциклист 1993 года рождения врезался в припаркованный легковой автомобиль и погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Смертельная авария произошла 17 июня примерно в 18.20 на автодороге Восточный обход. Предварительно установлено, что на закруглении дороги мотоциклист не справился с управлением и врезался в припаркованную легковушку, в которой не было ни водителя, ни пассажиров.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-
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