В Гомеле мужчина госпитализирован после пожара в семиэтажке

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время пожара в семиэтажном жилом доме в Гомеле мужчина отравился продуктами горения, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Спасателям 20 февраля в 14.22 поступило сообщение о пожаре на улице Советской. На момент прибытия подразделений МЧС хозяин находился в подъезде возле квартиры. После осмотра работниками скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован.

В результате пожара в квартире уничтожен диван.

Причина случившегося устанавливается. Предполагаемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-