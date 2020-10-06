В Гомеле мужчина надел на себя наручники и не смог освободиться

6 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мужчина зажал руку найденными наручниками. Понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи поступило по линии 101 днем 5 октября. Как выяснилось, мужчина 1982 года рождения нашел наручники и решил их надеть. "Браслет защелкнулся, и правая рука мужчины оказалась зажата в них. Самостоятельно он их снять не смог", - рассказали в УМЧС.

Работники МЧС помогли освободить руку. В госпитализации мужчина не нуждался.-0-