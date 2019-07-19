В Гомеле мужчина похитил в магазине инкассаторскую сумку с крупной суммой

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле неизвестный похитил из сейфа в магазине инкассаторскую сумку с крупной суммой денег, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Вчера вечером неизвестный проник в служебное помещение магазина, расположенного на проспекте Ленина областного центра. Мужчина нашел штатный ключ, открыл сейф и похитил инкассаторскую сумку. Внутри находилась крупная сумма денег. Возбуждено уголовное дело.

В милиции просят всех, кто владеет информацией о похитителе и краже, сообщить об этом по телефонам: 8 (0232) 60 72 57, 8 (0232) 60 32 49 или 102.-0-