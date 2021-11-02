В Гомеле мужчину будут судить за преступления против половой неприкосновенности подростков

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о преступлениях, совершенных в Гомеле и Ветковском районе, против половой неприкосновенности в отношении детей и подростков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника первого следственного отделения ГГОСК Виктор Сецкий.

Во время оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома и ОВД администрации Центрального района Гомеля, установили 23-летнего мужчину, который на протяжении пяти лет вел активную переписку в соцсети "ВКонтакте" с девочками и мальчиками. В основном их возраст был от 11 до 14 лет.

Обвиняемый входил в доверие к подросткам, вызывал интерес к своей личности, а затем вел переписку непристойного и циничного содержания о сексуальных отношениях, направленную на появление раннего полового влечения. Фигурант пересылал детям и подросткам порнографические рисунки и фотографии, убеждал сделать снимки обнаженного тела, а также использовал несовершеннолетних для изготовления порнографических видеозаписей и фотографий.

Установлены факты, когда мужчина в переписках убеждал потерпевших встретиться с ним и совершал в отношении них половые сношения, другие действия сексуального характера.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 12 жителей Гомеля и Гомельской области в возрасте до 16 лет, отметил Виктор Сецкий. Одна из потерпевших на момент преступления не понимала значение совершаемых с ней действий.

Жителю Гомельской области предъявлено обвинение по нескольким статьям УК: ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера), ч.2 ст.168 (половые сношения и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста), ч.1 ст.169 (развратные действия), ч.3 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления), ч.2 ст.343 (изготовление, хранение с целью распространения, распространение порнографических материалов, изображений, видеофильмов порнографического содержания с использованием сети интернет, а равно их распространение несовершеннолетнему), ч.3 ст.343-1 (изготовление, хранение с целью распространения, распространение порнографических материалов, с изображение несовершеннолетнего с использованием сети интернет, а равно использование малолетнего и несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов).

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование завершено, материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-