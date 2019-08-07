В Гомеле на электросварщика упала труба, он в реанимации

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочего одного из предприятий в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.
Утром 6 августа в одном из центрально-тепловых пунктов на электросварщика упала металлическая труба-теплопровод. 54-летний мужчина госпитализирован, находится в реанимации.
Гомельский городской отдел СК проводит проверку. Место происшествия осмотрено, опрошены руководитель организации и работники, задействованные на объекте, изъята документация по технике безопасности.-0-
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